Memorial Bonetto al Filadelfia: nella giornata di oggi è stato premiato Gian Carlo Caselli, ex magistrato italiano

Bella giornata allo Stadio Filadelfia, dove si è svolta la seconda edizione del Memorial Gian Carlo Bonetto. L’evento è stato organizzato dall’Associazione ToroMio e al termine di una partita tra amici c’è stata la premiazione. Tanti gli ospiti presenti tra cui: Stefano Venneri, Claudio Sala, Mauro Berruto e Susanna Egri. A essere premiato è stato Gian Carlo Caselli.

Le parole di Caselli e Susanna Egri

Queste le parole del vincitore del premio: “Ringrazio tutti quelli che hanno organizzato la giornata. Qualche anno fa ho lanciato l’idea di fare del Grande Torino un Patrimonio dell’umanità, ecco perché forse mi hanno pensato per questo premio. Inoltre però sono un vecchio tifoso: quando il Toro era caduto avevo 10 anni. Mi ricordo di Bagicalupo, sembrava un angelo quando bloccava il pallone. La gente in questo posto parlava di calcio e alcune partite sono memorabili: il sostegno dei tifosi era qualcosa di unico. Non mi ricordo del derby del 3-2, ero in trance e lanciai mio figlio in aria. Mi ricordo anche di Torino-Mantova: faceva caldissimo e un mio amico era vestito pesantissimo, lo faceva per scaramanzia”. Susanna Egri ha commentato: “Grazie a tutti. Mi trovo qui in una duplice veste: ho avuto l’onore di ricevere il premio lo scorso anno, inoltre consegno il premio a Gian Carlo Caselli. Questo premio richiama l’attenzione sui valori importanti, di cui siamo portatori. Con grande stima porgo questo premio, tra i colori granata di questo posto”.