Il Torino ha comunicato ufficialment eil via alla stagione: sabato 15 luglio ci sarà l’allenamento a porte aperte al Fila

Domani, lunedì 10 luglio, si torna a casa. Dopo un periodo di meritato riposo, riprende ufficialmente la stagione del Torino, che varcherà i cancelli del Filadelfia per la prima volta in vista della stagione 2023-2024. Il centro sportivo ospiterà il raduno, a cui presenzieranno tutti i giocatori convocati da Ivan Juric che inizieranno i test di preparazione. Nota lieta anche per i tifosi però, che sabato 15 luglio potranno assistere al primo allenamento della nuova stagione a porte aperte: orario e modalità ancora da definire.