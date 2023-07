Raduno al Filadelfia e squadra subito in campo dopo le vacanze estive: il programma del primo giorno di allenamenti della nuova stagione

La nuova stagione del Torino prende il via ufficialmente questa mattina. Il primo allenamento è alle 10, a porte chiuse, ma la giornata per la squadra granata è cominciata prima: dalle 8.30 in avanti calciatori e staff hanno cominciato ad arrivare al Filadelfia (il primo a presentarsi ai cancelli è stato Ivan Juric) per il raduno post-vacanze estive, poi hanno fatto colazione tutti insieme e dalle 10 comincia il lavoro vero e proprio. Ci sono ancora diverse assenze nella fila della formazione, mancano infatti tutti coloro che sono stati impegnati con le rispettive nazionali (tra cui anche il neoacquisto Raoul Bellanova) che possono godere di qualche giorno in più di vacanza. Oggi è però ufficialmente iniziata la nuova stagione del Torino.