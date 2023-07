Sabato 15 luglio è in programma il primo allenamento a porte aperte della stagione 2023/2024: orario e informazioni

Sabato 15 luglio allo Stadio Filadelfia, è in programma una seduta di allenamento a porte aperte, la prima della stagione 2023/2024. A partire dalle ore 9:30 i tifosi potranno entrare da via Filadelfia e prendere posto in Tribuna Centrale per assitere all’allenamento.