Al termine dell’allenamento a porte aperte prima del derby, i giocatori si sono recati sotto la curva: è la carica per la stracittadina

Nella giornata di oggi, presso lo Stadio Filadelfia, si è tenuta una sessione di allenamento a porte aperte. In vista del derby, con Juric in panchina, è ormai una consuetudine. Davanti a circa 2000 spettatori, solo Pellegri, Djidji e Gineitis non erano presenti. A fine sessione, i giocatori si sono recati sotto la curva. Per loro cori e applausi: è la carica per la stracittadina. Di seguito, il video.