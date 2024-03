Dopo il weekend di pausa, oggi il Toro torna ad allenarsi con vista Monza: Juric intanto attende il rientro di tutti i nazionali

Un paio di giorni di pausa per recuperare le energie, prima di tornare in campo per quella che può essere la sfida crocevia della stagione. È quello che ha deciso Ivan Juric, il quale ha lasciato il weekend libero ai suoi giocatori che torneranno ad allenarsi oggi al Filadelfia. Inizia dunque la preparazione per la sfida contro il Monza, ma senza molti giocatori. Dopo una settimana di lavoro con la squadra per forza di cose mai al completo, da domani cominceranno a rientrare i primi nazionali, in modo da avere nuovamente la rosa al completo il più presto possibile.

Domani tornano gli azzurri

I primi a rientrare saranno gli azzurri, reduci da una bella esperienza negli Stati Uniti conclusa con due vittorie e una partita ciascuno. La squadra di Spalletti è partita nella notte statunitense e dovrebbe arrivare in Italia nel pomeriggio; tempo di smaltire il jet lag e ricomincia la vita ordinaria, con Bellanova e Buongiorno che dovrebbero presentarsi al Filadelfia già nella giornata di domani. Difficile immaginare un allenamento completo, soprattutto per quanto riguarda l’esterno. Il 19 è infatti uscito dal campo nell’intervallo della sfida contro l’Ecuador a causa di un fastidio al pube, e dovrà sottoporsi a degli accertamenti.

Entro giovedì tutti al Fila

Bisognerà aspettare tra mercoledì e giovedì, invece, per poter vedere la squadra al completo. La maggior parte dei convocati (da Gineitis a Rodriguez, passando per Vlasic e Vojvoda, ma non solo) gioca infatti tra il pomeriggio e la sera di martedì 26, e per questo motivo in molti non rientreranno a pieno regime prima del 28 marzo, quando mancheranno due giorni alla sfida decisiva contro il Monza. Dovrà riflettere molto quindi Juric per quanto riguarda le scelte di formazione, che indubbiamente verranno influenzate dalla fatica delle sfide internazionali e dei viaggi.