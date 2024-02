Dalle 14.45 cancelli aperti al Filadelfia: i tifosi potranno assistere all’allenamento pomeridiano domenicale del Torino di Juric

Lo aveva già annunciato Ivan Juric ieri sera dopo la vittoria sul Lecce. Il Filadelfia domenica, in occasione dell’allenamento pomeridiano della squadra sarà aperto ai tifosi. Una giornata festiva che quindi permetterà a più sostenitori granata di essere presenti. Un modo per l’allenatore di dare seguito alle parole pronunciate nella conferenza stampa dopo il pari con la Salernitana, quando aveva detto di non avere “nessun problema ad aprire il Fila”. Detto, fatto: il Torino si allenerà potendo contare sugli spalti sulla presenza massiccia del tifo granata.

Filadelfia, orario apertura dei cancelli

I cancelli del Fila si apriranno domani, domenica 18 febbraio, a partire dalle 14.45. L’accesso sarà consentito dall’ingresso principale, ovvero da Via Filadelfia.