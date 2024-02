Al termine della sfida vinta contro il Lecce, l’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN

Vittoria per 2-0 del Torino sul Lecce. 3 punti importanti ai fini della classifica, dopo una partita dominata che Juric ha commentato così: “È stata una partita difficile, che solitamente non riusciamo a vincere. Il primo tempo non mi è piaciuto, poi abbiamo cambiato qualcosa in attacco e siamo migliorati“.

Cosa ne pensa del gruppo?

“Ho un gruppo di ragazzi fantastici, che mi piacciono tanto e che ce la mettono veramente tutta. È bellissimo lavorare con loro, e quando le cose non vanno benissimo li devo proteggere. Dopo un inizio difficile siamo diventati un gruppo forte. I ragazzi stanno bene l’uno con l’altro, passano tanto tempo insieme e c’è un gruppo molto positivo”.

Come giudica il momento di Bellanova?

“Raoul sta bene, con lui si può lavorare bene perché ce la mette tutta a imparare. Ha ancora margini di miglioramento, lavoriamo molto sul piede sinistro. Oggi ha fatto bene contro un avversario tosto come Dorgu. Da nazionale? Noi abbiamo tanti ragazzi italiani, l’importante è la testa e la voglia di migliorare”.

Com’è stata la prestazione di Pellegri?

“Pellegri deve diventare fondamentale per noi, Ha tanta voglia di stare in campo e forse era nervoso perché era uscito presto. Ha tanta fame, e se noi vogliamo fare le cose importanti abbiamo bisogno di lui e di gente fresca in attacco”.

Come sarebbe lasciare in caso di mancata qualificazione in Europa?

“Io non voglio lasciare. Voglio andare su perché questa società lo merita. Non ci sono altri tipi di discorsi. Il mio obiettivo è quello di far capire a tutti quanti che dobbiamo lavorare di più e spingere tutti quanti per un obiettivo che questa squadra merita. La mia idea è quella di rimanere tanti anni, ma bisogna ottenere obiettivi prestigiosi e non vivacchiare”.