Al termine della sfida contro il Lecce, in cui ha segnato il primo gol in maglia Toro, Bellanova ha parlato ai microfoni di DAZN

Un 2-0 importantissimo del Torino contro il Lecce. I granata sono tornati a vincere grazie alle reti di Bellanova e Zapata. L’esterno, alla prima gioia con la maglia del Toro, ha poi parlato ai microfoni di DAZN.“I tifosi volevano la maglia, ma quella del primo gol non posso darla. Di sicuro faccio un quadro e la metto alla parete. Nella corsa verso la Curva c’era tutta la felicità per aver fatto il primo gol con questa grande maglia e averla fatta in casa”.

La dedica di Bellanova

“I tifosi mi sostengono sempre e questo gol voglio dedicarlo alla mia famiglia, perché mi è sempre stata vicina nei momenti difficili, e al mister, ai compagni e ai tifosi. Nel gol fatto c’è tutto il passato e il presente, sono contento di aver segnato e mi sono tolto una grande soddisfazione. Non è stato un bel primo tempo da entrambe le parti, poi nello spogliatoio ci siamo detti di credere in noi stessi e abbiamo messo qualcosa in più. C’è sempre da migliorarsi, il mister mi sta aiutando tanto nella fase mentale e in quella difensiva, in cui stiamo lavorando bene insieme. Credo nella Nazionale, quello di vestire la maglia azzurra è un sogno che ho sin da bambino. Io devo dimostrare di esserci, poi le scelte le farà il mister. Se succederà sarà un plus, se no lavorerò ancora per arrivarci”.