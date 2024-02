Per l’esterno è il primo gol in granata in una serata in cui la difesa chiude ancora senza subire, con brivido Milinkovic… Le pagelle

MILINKOVIC-SAVIC 6: regala l’unico brivido del primo tempo, quella che qualunque tifoso avrebbe preferito risparmiarsi. Perde il pallone su un angolo e per poco il Lecce non ne approfitta. Non è chiamato a interventi difficili, sulla conclusione di Gallo si fa trovare pronto.

DJIDJI 6.5: i mesi di stop non ne hanno minato l’affidabilità, anche oggi porta a casa una partita praticamente senza sbavature, annullando Oudin.

LOVATO 6.5: vince di nuovo il ballottaggio con Sazonov. Juric gli affida le chiavi della difesa e stavolta l’ex Salernitana non tradisce la fiducia dell’allenatore.

MASINA 6.5: reattivo quando riesce a sventare un gol praticamente fatto, dopo l’errore di Milinkovic-Savic, sembra assolutamente a suo agio in quella posizione. Già da subentrato aveva convinto, lo fa anche nella sua prima da titolare.

BELLANOVA 7: dopo gli assist mancavano i gol. Ci prova subito al 2′ del primo tempo, ma è al 5′ della ripresa che ci riesce. La prima rete granata la festeggia sotto la Maratona: meglio di così…

RICCI 6: c’è qualità e si vede anche se di tanto in tanto sbaglia a giocare qualche pallone, come quando tenta il cross di sinistro (non è il suo piede) vanificando l’azione

ILIC 6: non è la sua miglior partita e delle volte alterna buone giocate ad altre meno efficaci, è pur vero che però il serbo in quella posizione garantisce qualità e quando serve quantità (st 43′ GINEITIS SV)

LAZARO 6: meno sgroppate del collega a destra ma anche più compiti da difensore per l’austriaco, che esce zoppicando (st 31′ VOJVODA 6: batte l’angolo che vale la rete del 2-0)

VLASIC 5.5: in un primo tempo decisamente non palpitante, il tiro più pericoloso è il suo. Certamente ha i numeri per fare di più ma nemmeno la prestazione della squadra lo aiuta: il cambio comunque sorprende un po’ (st 16′ LINETTY 6: dà equilibrio e sostanza alla mediana)

PELLEGRI 5.5: Juric lo preferisce a Sanabria ma di palloni giocabili dalle sue parti ne arrivano pochi e per il resto ci pensa Baschirotto a contenerlo (st 16′ SANABRIA 6: sfiora il gol ma Falcone gli dice no)

ZAPATA 7: il settimo sigillo in campionato con la maglia granata, il secondo di fila dopo quello contro il Sassuolo. Juric gli concede la standing ovation nel finale (st 44′ OKEREKE SV)

All. JURIC 6: chissà cosa sarà successo nell’intervallo, fatto sta che tra il Toro spento del primo tempo e quello che almeno ci prova nei secondi 45′ c’è un abisso.