Il terzino del Torino ha ben figurato nel primo tempo di Italia-Ecuador, poi è uscito per un problema fisico

Italia-Ecuador è una partita che Raoul Bellanova ricorderà per tutta la vita: per la prima volta ha vestito la maglia Azzurra della Nazionale maggiore giocando, tra l’altro, titolare. Dopo un tempo, in cui ha brillato sulla fascia destra risultando essere uno dei migliori della formazione dell’Italia, il ct Luciano Spalletti lo ha sostituito con Di Lorenzo. Non una bocciatura però ma un cambio precauzionale per via di un fastidio avvertito dal calciatore del Torino.

Bellanova: “Precauzionalmente abbiamo deciso di non rischiare”

“Ho sentito un leggero fastidio al pube ma nulla di che. Dato che era una partita amichevole, con il dottore abbiamo deciso precauzionalmente di non rischiare”, ha spiegato al termine della partita lo stesso Bellanova ai microfoni di Rai Sport. Le condizioni del terzino verranno ora valutato dallo staff medico granata non appena rientrerà in Italia, nella speranza che le prime sensazioni positive vengano confermate e che il numero 19 granata non sia costretto a fermarsi.

Sempre ai microfoni di RaiSport, Bellanova ha poi espresso anche tutta la propria gioia per la prima partita con la maglia Azzurra: “Sono contento per l’esordio in Nazionale, per la prestazione ma soprattutto per la vittoria. Abbiamo fatto una bella partita sia in fase difensiva che offensiva, la vittoria penso che sia stata meritata. Quando vesti la maglia dell’Italia rappresenti un Paese intero e cerchi di dare sempre il massimo per vincere”.

Bellanova, dopo l’esordio, spera di ora di convincere Luciano Spalletti a convocarlo anche per l’Europeo: “E’ un sogno che hanno tutti e dipenderà dalle prestazioni che farò con il Torino. Poi il mister Spalletti deciderà ma io darò sempre il massimo”.