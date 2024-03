Questa sera solo un granata sarà impegnato con la propria Nazionale: Vanja Milinkovic-Savic con la Serbia in amichevole

Continua la sosta per le Nazionali. Sono 10 i giocatori del Torino che non si trovano a Torino al momento. Se ieri è stato il turno dell’Italia di Buongiorno e Bellanova, oggi tocca alla Serbia di Vanja Milinkovic-Savic. Nella giornata di oggi, lunedì 25 marzo, gioca solo lui. Giovedì la Serbia ha perso 4-0 l’amichevole in Russia. Il 32 granata non ha però giocato in porta. Ha giocato infatti Petrovic. Partita condizionata dall’espulsione, dopo soli 20 minuti, di Gajic.

La partita

Questa sera, alle ore 18:00, c’è l’amichevole Cipro-Serbia. Si gioca all’AEK Arena di Larnaca, in Cipro. Vanja Milinkovic-Savic, titolare assoluto al Torino, spera di trovare spazio. Anche per lui, insieme ai compagni serbi (Radonjic non è stato convocato, mentre Ilic è infortunato), continua la marcia di avvicinamento a Euro 2024.