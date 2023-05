Bilancio negativo del Toro contro lo Spezia in trasferta: i granata non hanno mai vinto in Serie A al Picco

Due giornate al termine del campionato: con la vittoria dell’Inter in Coppa Italia (che ha battuto in finale la Fiorentina) l’ottavo posto vorrebbe dire Europa (in caso di esclusione della Juventus). Per centrare l’obbiettvo però, il Torino deve vincere in trasferta contro lo Spezia, in un campo ostico per i granata. Appuntamento a sabato 27 maggio alle ore 15:00: allo Stadio Alberto Picco di La Spezia va in scena Spezia-Torino, gara valida per la 37^ giornata di Serie A. Il Toro non ha mai vinto sul campo dei liguri. I precedenti nel massimo campionato italiano sono solo due e sono due sconfitte, con 5 gol subiti e solo 1 gol fatto. Come lo scorso anno il Castellani di Empoli, che poi è stato espugnato, gli uomini di Ivan Juric hanno un motivo in più per portare a casa la vittoria.

2020/2021: una roboante sconfitta

Il primo precedente è andato in scena il 15 maggio 2021. Il Torino di Davide Nicola arriva dalla sconfitta interna per 7-0 contro il Milan e perde 4-1 contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. Giocata a porte chiuse, era la penultima giornata di campionato. Il primo tempo si chiude sul 2-0, con le reti di Saponara al 19′ e di Nzola su rigore al 42′. Nel secondo tempo, le reti sono di Belotti su rigore (55′), Nzola (74′) ed Erlic (84′). Spezia salvo e Torino umiliato, ma che si salverà nel recupero della 25^ giornata contro la Lazio (0-0), prima di concludere il campionato con l’1-1 contro il Benevento già retrocesso.

2021/2022: un bolide di Sala

L’altro precedente si è giocato in data 6 novembre 2021. Sulla panchina del Torino siede Ivan Juric, mentre su quella dello Spezia Thiago Motta. Partita noiosa e giocata male del Toro, che perde per 1-0. A decidere il match, un bolide dalla distanza di Jacopo Sala al minuto numero 58.