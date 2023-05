L’olandese è il principale colpevole del gol subito contro la Fiorentina, nel match con lo Spezia Schuurs vorrà cancellare l’errore commesso

Indubbiamente alla squadra di Ivan Juric il pareggio rimediato contro la Fiorentina ha lasciato un po’ di amaro in bocca. I granata speravano e volevano ottenere i 3 punti, anche perché i viola erano reduci da una partita di Conference League giocata in settimana. La sfida contro i viola ha lasciato tanta rabbia dentro Perr Schuurs dato che è stato proprio un errore del giocatore ex Ajax che ha permesso ai toscani di passare in vantaggio grazie a una rete di Luka Jovic. In quell’occasione il numero 3 granata ha lasciato tutto solo l’attaccante serbo che ha avuto vita semplice per infilare il pallone in rete. Ovviamente, questa macchia nella prestazione rimediata dal difensore olandese non rovina in alcun modo la grandissima stagione che Schuurs sta facendo e che gli ha permesso in primis di entrare nel cuore dei tifosi granata e poi di attirare su di sé gli occhi di diverse squadre importanti. Dunque l’errore commesso non intacca il rendimento che sta portando avanti Schuurs, ma nonostante questo il numero 3 del Toro vorrà dare il massimo se non di più contro lo Spezia per dimenticare quell’errore.

Il Toro vuole blindare Schuurs: l’olandese con Juric può migliorare ancora

Nell’azione che ha portato alla rete di Jovic, Schuurs non è stato bravo nella marcatura. Cosa che è già successa in altre due occasioni, ovvero contro il Napoli nella situazione che ha portato al gol di Victor Osimhen e contro l’Atalanta quando a fregare i granata e a fargli male è stato Duvan Zapata. Sicuramente sotto questo aspetto il difensore ex Ajax deve migliorare molto e quello che è certo è che con Ivan Juric può crescere ancora molto. Però dovrà essere bravo il Toro a blindare Schuurs, a non farlo partire e a convincerlo a rimanere in granata. Sarà un compito non semplice, o meglio sarà un bel banco di prova per il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati. Intanto la testa di Schuurs, come già accennato, è rivolta esclusivamente alla partita contro lo Spezia.