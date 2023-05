Il numero 7 granata potrebbe avere una chance contro lo Spezia dato che Miranchuk non ha recuperato del tutto dall’infortunio

Il Toro crede ancora nell’obiettivo di centrare l’ottavo posto in classifica a fine campionato. Un traguardo che non sarà affatto semplice da centrare ma non è neanche impossibile, per questo è giusto crederci. Certo, molto passerà dal risultato che Milinkovic-Savic e compagni otterranno contro lo Spezia. I granata non potranno assolutamente sbagliare. Chi vorrà esserci in campo per dare una mano ai compagni a conquistare la vittoria contro i liguri, senza alcuna ombra di dubbio, è Yann Karamoh. L’attaccante ex Inter, che nell’ultimo periodo non ha brillato come successo nei mesi precedenti, ha grande voglia di riscatto, soprattutto perché il suo futuro è ancora in ballo. Il giocatore classe 1998 vuole convincere a tutti i costi il Toro a puntare su di lui anche nella prossima stagione, sapendo che sotto l’ala protettiva di Ivan Juric può migliorare ancora molto. Ma un passo alla volta. Adesso bisogna pensare solamente alla sfida contro lo Spezia, dove Karamoh potrebbe avere una chance dato che Aleksey Miranchuk non ha ancora recuperato del tutto dal mignolo rotto e potrebbe non reggere 90 minuti in campo.

Karamoh: il gol manca da troppo tempo, da inizio marzo

Se il numero 7 granata scenderà in campo contro gli uomini guidati da Leonardo Semplici l’unico obiettivo che avrà in testa sarà quello di tornare a segnare, dato che non trova la via del gol da ormai davvero troppo tempo. Infatti, l’attaccante cresciuto in Francia non segna dallo scorso 6 marzo, quando i granata proprio grazie al gol di Karamoh riuscirono a battere il Bologna tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Contro lo Spezia il giocatore ivoriano con cittadinanza francese proverà in tutti i modi possibili e immaginabili a condurre i granata alla vittoria lasciando il segno sulla partita, un po’ come successo contro il Bologna. Se ci riuscirà o meno non si può sapere, quello che è certo è che per lui il tempo per rialzare la testa stringe e nelle prossime settimane il Toro incontrerà il suo entourage per parlare di futuro.