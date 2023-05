Il trequartista russo sarà a disposizione come contro la Fiorentina: Juric valuta il minutaggio da concedergli

Le due partite di campionato che rimangono, contro lo Spezia in trasferta e contro l’Inter in casa, sono di fondamentale importanza per il Torino. L’ottavo posto è un obbiettivo alla portata e potrebbe significare Europa (soprattutto dopo la vittoria dell’Inter in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina). Ivan Juric studia e valuta il minutaggio da concedere ad Aleksey Miranchuk contro lo Spezia. Il trequartista russo, ha ancora il mignolo del piede destro rotto, ma sarà a disposizione. Infatti, nonostante si tratti di un infortunio molto fastidioso, contro la Fiorentina è sceso in campo, subentrando a Karamoh al minuto 61. Le sue condizioni sono monitorate continuamente e potrebbe anche tornare dal primo minuto, contro la squadra di Leonardo Semplici. Fischio d’inizio in programma sabato 27 maggio alle ore 15:00, allo Stadio Alberto Picco, campo in cui il Toro non ha mai vinto.

Miranchuk tra campo e riscatto

Il numero 59 granata, è in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta, fissato a 12 milioni di euro. In stagione ha giocato finora 29 partite, condite da 4 gol e 7 assist. Da sottolineare il fatto che non sia mai stato ammonito. Anche se magari non sembra essere in partita, dal suo sinistro possono nascere da un momento all’altro giocate decisive. Fondamentale nel gioco di Juric, la società dovrà decidere cosa fare a fine stagione. L’agente intanto ha dichiarato che stanno aspettando il Toro, ma anche altri club hanno mostrato interesse. Non solo lui, anche Vlasic (prestito dal West Ham, diritto a 15 milioni + 3 di bonus) e Lazaro (prestito dall’Inter, diritto a 6 milioni) sono in attesa di decifrare il loro futuro.