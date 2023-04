Cairo ha investito circa 26 milioni di euro per i due centrocampisti, che però hanno giocato pochissimo insieme

38 minuti: è questo il tempo per il quale i tifosi del Torino hanno potuto vedere in campo insieme Samuele Ricci e Ivan Ilic dal primo minuto. Contro la Salernitana è arrivato infatti l’esordio da titolare in mediana per la coppia, su cui Juric non aveva mai puntato prima. Esordio che, però, è durato poco più di mezzora a causa di un problema fisico accorso all’ex Empoli, costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo. E proprio i problemi fisici hanno impedito a Juric di puntare su di loro, per caratteristiche complementari: Ilic è mancino e più tecnico, mentre Ricci è destro e più adatto al recupero palloni. Entrambi sposano alla grande il 3-4-2-1 con cui l’allenatore dispone il Toro e a 7 gare dal termine sembrano finalmente pronti a prendere le chiavi del centrocampo granata per il rush finale di stagione.

Esordio bis contro l’Atalanta?

I problemi fisici sembrano ormai smaltiti per entrambi, con il serbo che ha trovato anche un gran gol con il quale ha deciso la trasferta contro la Lazio. Il problema alla caviglia dell’ex Verona e il fastidio al polpaccio di Ricci non destano più preoccupazioni nell’ambiente granata: nella giornata di martedì 25 aprile, infatti, entrambi hanno lavorato insieme in allenamento. La sensazione è che Juric potrebbe riproporli dal primo minuto nella gara contro l’Atalanta, fondamentale per mantenere accese le speranze nella corsa alla Conference League.