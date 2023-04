Giovedì 4 maggio 2023 alle 12:15 la città di Torino intitolerà un parco allo storico capitano del Torino Valentino Mazzola

Il 4 maggio 2023 in occasione del 74esimo anniversario della tragedia di Superga il comune di Torino intitolerà un parco al leggendario capitano e numero 10 dei granata: Valentino Mazzola. Alle 12.15 in piazza Tancredi Galimberti, a pochi minuti a piedi dal Filadelfia e non troppo lontano dall’Olimpico Grande Torino, ci sarà la cerimonia di intitolazione a cui sarà presente tutto il Torino, giocatori, staff tecnico e società. La delibera della Commissione Toponomastica era arrivata già da tempo, il 14 maggio 2019, tuttavia a causa di diversi problemi, il cui più importante è sicuramente stata la pandemia, l’inaugurazione ufficiale è stata rimandata fino ad ora.

Cambia la rutine del 4 maggio per giocatori, società e tifosi

All’inaugurazione sarà presente anche una delegazione del Torino e, finita la cerimonia, i tifosi potranno seguire la squadra al Superga dove assisteranno alla messa in onore dei caduti. Terminata la funzione ci sarà la lettura dei nomi dei 31 calciatori, dirigenti, giornalisti, tecnici e membri dell’equipaggio.