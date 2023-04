Demba Seck sta lavorando molto sui muscoli, con sessioni di palestra anche al di fuori degli allenamenti con la squadra

Stagione al di sotto delle aspettative, quella di Demba Seck con la maglia del Torino. Il senegalese era stato protagonista di un buon avvio di stagione, partendo da titolare contro Atalanta, Inter e Sassuolo nelle prime giornate di Serie A. Poi un susseguirsi di panchine e di brevi apparizioni, che hanno reso l’annata dell’ex Spal decisamente poco proficua. Il bilancio è amaro per il classe 2001: nessun gol e nessun assist in 15 presenze tra Coppa Italia e campionato e solamente 516 minuti disputati nel 2022/23.

Tanto lavoro in palestra per il senegalese

Come si può vedere tramite i suoi profili social, Seck è spesso impegnato in palestra per lavorare sul proprio fisico. L’ex SPAL pubblica spesso storie Instagram che lo ritraggono a lavorare sul con i pesi, spesso al di fuori degli allenamenti con il club. Appare chiaro come l’attaccante voglia aumentare la propria massa, così da risultare più forte fisicamente e più decisivo in campo.