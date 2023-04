Sempre meno spazio per Demba Seck in granata con Juric: in estate l’attaccante senegalese numero 23 può partire

La stagione del Torino sta per giungere al termine e alcuni giocatori non sono riusciti ad imporsi. Uno di questi è Demba Seck, trequartista senegalese classe 2001 dei granata. Ivan Juric gli ha dato qualche occasione, ma ora è chiuso dagli altri trequartisti e in estate può partire. Tra la passata stagione e quella attuale, qualche buona prestazione c’è stata, ma il giocatore non è mai esploso definitivamente.

Le parole di Juric e il poco spazio

Per la prima volta da ottobre, in questo periodo Juric ha a sua diposizione tutti e 5 i trequartisti: Vlasic, Miranchuk, Radonjic, Karamoh e Seck. Nella conferenza stampa di presentazione di Torino-Roma però, il tecnico granata ha parlato dei suoi trequartisti e non lo ha nemmeno citato: questo la dice lunga. Il mister vorrebbe alternare sulla destra Vlasic e Miranchuk (che quasi sempre hanno giocato insieme) e sulla sinistra Radonjic e Karamoh. Questo per avere più velocità da una delle due parti. Seck quindi, essendo mancino, avrebbe davanti a se i due che hanno giocato di più in quel ruolo: Vlasic e Miranchuk. Forse per questo Juric non lo ha citato in conferenza, ma non si può dire che il senegalese non sia finito fuori dagli schemi. 17 partite in totale tra campionato e Coppa Italia, con 0 gol, 0 assist e 0 cartellini. Contro la Fiorentina in campionato, giocando da punta centrale, aveva fatto una grande partita. Poi però a Empoli non si è confermato ed è tornato tutto come prima. Nelle ultime 5 partite ha giocato solo 9 minuti tra Bologna (4) e Napoli (5). Arrivato a gennaio del 2022 dalla Spal per 3,50 milioni di euro, il suo contratto scade nel 2026. Una sua partenza in estate è molto probabile.