Antonio Sanabria punta la doppia cifra entro la fine del campionato: Torino-Salernitana per ritrovare il gol in casa

Antonio Sanabria è sicuramente uno degli uomini che ha fatto meglio nelle ultime settimane con la maglia del Toro. Nelle ultime 7 gare, infatti, il paraguaiano ha messo a segno ben 4 reti. Fondamentale, in tal senso, è stata la cura Juric. L’allenatore serbo, infatti, ha dichiarato in conferenza stampa di aver svolto un lavoro specifico con l’ex Betis: “Abbiamo cambiato qualcosa nel suo modo di attaccare l’area di rigore. Prima faceva un certo movimento perché era abituato ad Ansaldi, l’unico ad aver la capacità di effettuare un certo tipo di cross; ora ne fa un altro e attacca il primo palo”. Ed effettivamente il lavoro fatto sta dando i suoi frutti: il numero 9 è a quota 8 gol in stagione e c’è la concreta possibilità che possa arrivare in doppia cifra. Doppia cifra che Sanabria non raggiunge dal 2015/2016, quando concluse l’annata con 11 reti all’attivo nello Sporting Gijon.

Sanabria e il feeling con il gol

Grazie al tecnico sembra che Sanabria abbia ritrovato una certa brillantezza sotto porta. Il gol in casa, tuttavia, manca da quasi due mesi. Era il 20 febbraio quando Tonny segnava l’ultimo gol allo Stadio Olimpico Grande Torino, su calcio di rigore, nella gara pareggiata per 2-2 contro la Cremonese. Con i rientri di Karamoh e Pellegri la concorrenza si fa sempre più combattuta e Sanabria dovrà ritrovare al più presto il gol in casa per rimanere al comando delle gerarchie di Juric. L’ex Parma, prima di infortunarsi, ha dimostrato grande continuità dal punto di vista realizzativo e potrebbe rappresentare un’alternativa molto valida al paraguaiano.