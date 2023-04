I due centrocampisti del Toro non hanno mai giocato assieme dal 1′, cosa che si ripeterà anche contro i campani

Si avvicina il momento di tornare in campo per il Torino di Juric, pronto ad affrontare questa volta la Salernitana. Tanti dubbi e poche certezze per il tecnico granata che, dopo le delusioni delle ultime partite dovrà cambiare qualcosa per provare a tornare a vincere. A restare costante è però il posizionamento su due rette parallele di Ilic e Ricci. Ancora una volta, non c’è modo di vedere i due centrocampisti insieme dal 1′.

Ilic, il grande ritorno in panchina

L’ex Hellas Verona torna dopo due giornate d’assenza causare da un problema alla caviglia. Il tempo di restare lontano dal rettangolo verde è finito ma difficilmente sarà schierato titolare. Con un paio di allenamenti con il resto gruppo sulle gambe, è troppo presto per utilizzarlo cercando il suo 100%. Il suo rendimento è stato intaccato da un infortunio già al suo arrivo. Evitare di ripetere anche alla fine sarebbe un passo in avanti.

Toro, Ricci a caccia di continuità

Diverso è invece per Samuele Ricci, diventato uno dei capisaldi per il centrocampo del Toro e pronto a proseguire sulla sua strada. Alla sua pontenziale quinta sfida consecutiva da titolare, vuole tenersi strette le chiavi del suo settore di campo, soprattutto in ottica futura. La decisione finale spetta però come sempre a Juric, che terminerà le proprie valutazioni, su Ilic più che altro, dopo la rifinitura.