L’esterno austriaco insegue ancora la prima partita da titolare: a sette gare dalla fine si gioca il futuro

Nel rush finale di campionato il Toro proverà in tutti i modi possibili e immaginabili a centrare l’Europa, un obiettivo molto complicato, ma non impossibile. Ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti per cercare di arrivare al sogno europeo, anche perché dal raggiungimento o meno di questo traguardo passano scelte e strategie per la prossima stagione. A sapere benissimo tutto ciò è anche Valentino Lazaro che nelle ultime sette giornate di campionato vuole farsi notare per cercare di meritarsi la conferma in granata. Ma il primo step che il numero 19 del Toro vuole raggiungere è, senza alcuna ombra di dubbio, quello di tornare a giocare una partita da titolare dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per circa tre mesi facendogli saltare ben 12 gare, di cui 10 di Serie A e 2 di Coppa Italia. Già contro l’Atalanta Lazaro spera di scendere in campo tra gli undici titolari, in una sfida contro un’avversaria molto ostica, reduce anch’essa da una vittoria importante, quella ottenuta in casa contro la Roma. L’esterno austriaco vorrà rimediare un’altra prova positiva come spesso gli è riuscito nella stagione in corso. Infatti, non è assolutamente un caso che prima dell’infortunio il difensore austriaco sia stato schierato per ben 13 volte tra gli undici titolari.

Lazaro: il futuro resta un’incognita

Per Lazaro continuare a sfornare prestazioni importanti significherebbe avvicinarsi sempre di più alla permanenza all’ombra della Mole. Il numero 19 granata dunque, nelle ultime sette partite di campionato, proverà a convincere il Toro a sborsare all’Inter i 5 milioni di euro necessari per riscattarlo. Anche se molto probabilmente il club granata proverà a chiedere alla società nerazzurra un piccolo sconto. Comunque, nulla è stato ancora deciso. Quello che è certo, è che Ivan Juric e la dirigenza del Toro sono molto soddisfatti del rendimento ottenuto fino a qui dall’austriaco classe 1996 però, prima di decidere di proseguire il cammino insieme, la società granata vuole altre conferme, soprattutto sull‘integrità fisica del giocatore. A breve ovviamente si saprà di più in merito al futuro di Lazaro.