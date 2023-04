Contro la Lazio Andreaw Gravillon è entrato in campo nel secondo tempo, ma sulla fascia il difensore non ha convinto

Nella partita contro la Lazio i granata hanno ottenuto un risultato positivo, ma c’è stata anche qualche nota negativa. Una di queste è la prestazione del difensore Andreaw Gravillon. Entrato in campo al 77′ al posto di Singo, è stato posizionato sulla fascia destra ma non ha convinto. Singo era ammonito ed era piuttosto vivace in campo, così Ivan Juric ha optato per un opzione di contenimento al fine di evitare un finale con un uomo in meno. Appena entrato però, il numero 5 granata ha commesso fallo ed è stato ammonito al 78′, rendendo di fatto inutile il cambio. Sulla fascia avrebbe dovuto garantire una maggiore copertura, ma ha perso anche tanti palloni in fase di possesso, che hanno fatto arrabbiare il mister a bordocampo.

L’arrivo in granata e il ballottaggio con Djidji

Il classe 1998 è arrivato quest’inverno dallo Stade Reims e il Torino ha il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro, che può diventare obbligo a determinate condizioni. Il contratto di Koffi Djidji è in scadenza ed è apparso subito chiaro che sarebbe stato lui il possibile erede. In più il numero 26 ha avuto qualche problema di pubalgia e ciò ha permesso a Gravillon di trovare spazio. Contro Lecce, Napoli, Sassuolo e Roma è partito titolare, disputando buone prestazioni. Contro Salernitana e Lazio però Djidji è tornato a diposizione e Juric non può fare a meno di lui: lo ha sempre lodato nel corso della sua esperienza in granata e la situazione contrattuale non incide.