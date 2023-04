Le parole dell’agente di Yann Karamoh, che ha detto la sua per quanto avvenuto sabato sera in Lazio-Torino

Bruno Skropeta, agente di Yann Karamoh, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Tuttosport, dopo quanto accaduto in Lazio-Torino: “Ciò che è successo sabato a Yann è semplicemente inaccettabile e inconcepibile. Gli sono vicino e sono davvero sorpreso che le autorità non si siano ancora occupate di questa vicenda. Gli ululati razzisti sono una vergogna, non devono avvenire per nessuna ragione: né in Italia, né in qualsiasi parte del mondo: il calcio è sinonimo di condivisione, non è accettabile questa disparità di trattamento”. Poi ha spiegato: “Il Toro gli è stato vicino: sono cose che fanno male. Anche i suoi compagni di squadra gli sono stati accanto, ma spetta alle autorità prevenire questi fatti. Yann ha ricevuto tantissimi messaggi di supporto e siamo felici per questo: significa che il problema esiste. Anche il club è naturalmente dalla parte di Yann, che si è lasciato alle spalle questo episodio e vuole tornare in gran forma, come prima dell’infortunio”.