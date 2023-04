L’Aia ha deciso di non fermare l’arbitro di Lazio-Torino Davide Ghersini: farà il Var in Serie B in Benevento-Parma

Davide Ghersini, l’arbitro di Lazio-Torino, non è stato fermato dall’Aia. L’arbitro nato a Genova però, è stato mandato a fare il Var in Serie B. Benevento-Parma, gara in programma lunedì 1 maggio alle ore 15:00, sarà arbitrata da Feliciani e Ghersini sarà al Var. Sembrava dovesse profilarsi uno stop per il fischietto, dopo le polemiche e le disattenzioni del match tra la squadra di Juric e quella di Sarri, invece Ghersini sarà comunque al lavoro anche se come Var.