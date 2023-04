L’assessore allo Sport del Comune di Torino, Mimmo Carretta, ha parlato del futuro dello stadio e della situazione del Robaldo

Nel Consiglio Comunale di questa mattina si è parlato molto di Torino. Una discussione che è nata da un’interpellanza del capogruppo della Lista Civica per Torino, Silvio Viale, riguardo alla possibilità che la società granata acquisti lo stadio Olimpico Grande Torino. Era stato il presidente Urbano Cairo a ventilare questa ipotesi durante un’intervista radiofonica negli scorsi mesi.

Carretta: “Nel 2025 scade la concessione dello stadio”

“Con il Toro c’è un’interlocuzione costante, soprattutto perché il 30 giugno 2025 scade la concessione per l’Olimpico. Bisogna fare una valutazione e trovare una soluzione che vada in una direzione o un’altra. Il Toro è patrimonio della città, non solo riconducibile allo stadio” ha risposto riguardo alla questione stadio l’assessore comunale allo Sport, Mimmo Carretta.

Il contratto di affitto del Torino scadrà nel 2025, attualmente il canone d’affitto è di 500.000 euro all’anno. “Nel 2025 c’è la fine della concessione: è chiaro che bisogna individuare una soluzione, cercando di saldare ancora di più il rapporto della città con la società”, ha proseguito sempre Carretta.

Sul Robaldo

Oltre che del futuro dello stadio Olimpico Grande Torino si è parlato anche del Robaldo. “La situazione si è incancrenita nel corso degli anni C’è un’interlocuzione e siamo in via di risoluzione sul Robaldo: non voglio fare previsioni di tempistiche. I tecnici della Città e della Circoscrizione 2 hanno lavorato molto negli ultimi mesi con il Toro” ha concluso Carretta.