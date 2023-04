I precedenti di Torino-Atalanta: il bilancio sorride ai granata, che però non si sono ancora vendicati dopo lo 0-7 subito nel 2020

Manca sempre meno alla 32^ giornata di Serie A, nella quale il Torino affronterà l’Atalanta. Appuntamento alle ore 20:45 di sabato 29 aprile, allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Atalanta. Questa sfida nel massimo campionato italiano è andata in scena 54 volte: 27 vittorie del Toro, 18 pareggi e 9 sconfitte. 100 gol fatti e 58 gol subiti per un bilancio che sorride ai granata. Quello 0-7 subito nel 2020 però non è stato ancora vendicato…

2018/2019: ambizioni europee

Il 23 febbraio del 2019 va in scena Torino-Atalanta, partita che termina 2-0 per i granata. La squadra di Walter Mazzarri disputa una gara perfetta e sconfigge quella allenata da Gasperini, dimostrando di poter ambire a una posizione europea. Le reti furono di Izzo al 42′ e di Iago Falque al 47′. Era da tempo che non si sentiva un profumo d’Europa simile: allo Stadio Olimpico Grande Torino è stata una grande festa.

1978/1979: una gara senza storia

Il 4 febbraio del 1979 Torino-Atalanta termina 3-0: una partita senza storia. I granata allenati da Radice non lasciano scampo ai nerazzurri di Rota. Gara interpretata bene e decisa dalle reti di Graziani (20′), Pulici (23′) e Greco (73′). Partita mai in discussione e ancora una volta i gemelli del gol dimostrarono il loro valore allo Stadio Comunale di Torino.

2019/2020: un umiliazione casalinga senza precedenti

Il 25 gennaio del 2020 il Toro perde 7-0 in casa contro l’Atalanta, incassando la peggiore sconfitta casalinga di sempre. Tripletta di Ilic (17′, 53′, 55′), doppietta di Muriel (86′, 88′) e gol di Gosens (29′) e Zapata (45′). Poco dopo Mazzarri sarà esonerato, ma si è trattato di una prestazione indegna e ingiustificabile. Da quella volta il Toro non ha più vinto in casa contro la Dea.