Gravillon sembrava aver trovato continuità ma Juric gli preferisce Djidji

Dopo essere arrivato a gennaio per sostituire David Zima, alle prese con un grave infortunio al ginocchio, Andreaw Gravillon ha dovuto combattere con i compagni di reparto per ottenere un posto nella difesa a tre di Juric. Infatti nello schema del tecnico granata ci sono tre posti per i difensori centrali, uno di questi è costantemente occupato da una delle colonne portati del Toro, Perr Schuurs. Il difensore olandese è infatti uno dei titolari inamovibili di Juric. Degli altri due posti disponibili uno è diventato di diritto di proprietà di Buongiorno, il classe ’99 infatti è stato raramente mandato in panchina da Juric. Con Ricardo Rodriguez che ormai gioca più da esterno sulla sinistra, ci sono Djidji e Gravillon a contendersi l’ultimo posto da titolare disponibile in difesa. Dopo un inizio tremolante il difensore ex Remis ha iniziato a guadagnare sempre più minuti fino a partire titolare contro Lecce, Napoli, Sassuolo e Napoli. Sembrava quindi che il numero 5 granata avesse rubato il posto a Djidji, tuttavia il tecnico croato, nelle ultime due partite contro Salernitana e Lazio, ha preferito proprio il numero 26 granata al neoacquisto Gravillon. Ricordando che è lui il titolare nelle gerarchie di Juric.

Tra riscatto e futuro di Djidji, Gravillon potrebbe diventare il futuro dei granata

Se per adesso Juric preferisce Djidji a Gravillon, come ha spiegato lui stesso, è anche vero che, sempre come detto dal tecnico croato, il numero 5 potrebbe essere il futuro. Infatti oltre alla questione non secondaria dell’età (30 anni per Djidji, 25 per Gravillon), bisogna anche considerare la questione rinnovi. Il contratto di Koffi Djidji infatti scadrà il 30 giugno 2023 e le trattative per prolungarlo non sembrano essere facili. Per questo motivo dal prossimo anno il futuro potrebbe essere proprio il difensore della Guadalupa. Certo anche la sua permanenza in granata non è sicura. Il giocatore infatti è ancora di proprietà del Remis, e affinchè diventi a tutti gli effetti del Torino i granata dovranno versare alla squadra francese 3.5 milioni di euro.