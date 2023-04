Brian Bayeye dopo essere arrivato dal Catanzaro quest’estate non sta riuscendo a trovare spazio nella squadra di Juric

Brian Bayeye, arrivato al Torino quest’estate dal Catanzaro per 750 mila euro per fare da riserva sulla fascia, non sta trovando nessuno spazio per poter dimostrare le sue qualità. Per lui solamente 55 minuti in campionato e 16 in Coppa Italia. In campionato tutti i 55 minuti li ha giocati nella partita contro il Lecce, partendo da titolare, mentre in Coppa ha giocato 7 minuti nella vittoria dei granata contro il Palermo per 3-0 e 9 minuti contro il Milan a San Siro, partita in cui ha anche servito il suo primo e finora unico assist in maglia granata. Assist che tra l’altro ha regalato ai granata una vittoria insperata. A parte questi pochi minuti però il terzino francese non ha mai avuto spazio, chiuso da diversi giocatori come Singo, Vojvoda, Lazaro e Aina. Certo passare dalla Serie C direttamente alla Serie A senza passare dalla B non deve essere facile, ma comunque ci si aspetta che Bayeye riuscisse a trovare più continuità, specialmente dopo la partita contro il Milan a San Siro.

Con Rodriguez e Gravillon che possono giocare esterni lo spazio per Bayeye si riduce ancora

Ultimamente Juric ha preferito Rodriguez sulla fascia sinistra, aggiungendo un altro giocatore davanti a Brian Bayeye nelle gerarchie. Nell’ultima partita, contro la Lazio, il tecnico croato ha addirittura voluto sperimentare Gravillon come terzino destro, facendo capire che anche questa è comunque una soluzione possibile. Con anche questi due difensori adattati a fare gli esterni quindi lo spazio che Bayeye potrà ottenere sarà veramente poco. Probabile sarà per lui di partire in prestito a fine stagione magari in Serie B per permettergli di avere un minutaggio più elevato. Da tenere d’occhio è però la situazione mercato, con i rinnovi e i riscatti ancora in gran parte da definire.