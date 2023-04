Il numero 4 granata è sempre più importante per Juric, per questo il Toro vuole blindarlo il prima possibile

In una squadra di calcio è fondamentale programmare il futuro. È proprio la base per far sì che una squadra possa ottenere risultati importanti. Dunque, una squadra non deve pensare al domani, ma già al dopodomani ed è quello che stanno cercando di fare il presidente del Toro Urbano Cairo, il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati e il tecnico Ivan Juric. A testimoniarlo è anche il fatto che la dirigenza del Toro sta già parlando di rinnovo di contratto con Alessandro Buongiorno, nonostante il fatto che il contratto che lo lega al club granata scadrà tra molto tempo, esattamente il 30 giugno 2025. Il Toro dunque, vuole blindare ancora di più il suo gioiellino cresciuto fin da piccolo proprio nel settore giovanile granata e, proprio per questo, vanto per i granata. Cairo e Vagnati stanno parlando con l’agente del difensore classe 1999 per prolungare il matrimonio tra Buongiorno e il Toro, in modo da stare ancora più tranquilli nel caso in cui qualche grande club dovesse bussare alla porta della società granata per chiedere informazioni sul numero 4 granata, per di più ora che è sempre più titolare e punto di riferimento per la squadra piemontese.

Il legame tra Buongiorno e il Toro è davvero speciale

Per convincere Buongiorno a porre la sua firma sul nuovo contratto al Toro non servirà più di tanto, dato il legame che lega il numero 4 granata al club torinese. Non è un caso infatti che sia Juric che Vagnati, quando gli venivano rivolte delle domande in merito a Buongiorno, hanno sempre tessuto le lodi del difensore ex Carpi, spendendo anche qualche parola proprio per sottolineare il fatto che il giocatore, nato a Torino, abbia un attaccamento molto speciale con la maglia granata. E anche per questo pochi minuti dopo la fine della partita casalinga contro la Salernitana, Buongiorno ha voluto rassicurare tutti in merito al suo futuro dichiarando: “Tranquilli, qui sto benissimo non c’è è motivo di preoccuparsi”. E a convincere ulteriormente il difensore potrebbe essere il fatto che il prossimo 4 maggio il compito di leggere i nomi degli Invincibili a Superga potrebbe toccare a lui, nonostante il capitano sia Ricardo Rodriguez. In attesa di novità sul futuro, quello che è certo è che il difensore del Toro non vuole fermarsi, soprattutto adesso che è seguito con molta attenzione anche dal CT dell’Italia Roberto Mancini. Su questo ci si può mettere la mano sul fuoco.