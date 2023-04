Le parole dell’agente di Ilic in merito a una possibile nuova soluzione per il suo assistito, reduce da un gol decisivo

Finalmente Ilic. Il calciatore serbo, arrivato dal Verona nella sessione invernale di mercato, è riuscito sabato a siglare la prima rete in maglia granata. Gol che, di fatto, è valso la vittoria per 0-1 sul campo della Lazio, con conseguente salto in avanti in classifica. A pochi giorni dalla sfida, l’agente del serbo, Dejan Petkovic, ha rilasciato un’intervista a Sportitalia, dichiarando: “Lui da top club? Sì, Ivan ha le qualità per giocare nei più grandi club d’Europa, in futuro”. Parole d’addio? Al momento non sembra, ma l’obiettivo della società deve essere quello di mantenere il centrocampista in rosa. Ilic, infatti, ha tutte le qualità per poter rappresentare un pezzo di granata del presente e del futuro. Le sirene dalla Premier ci sono sempre state, e se la mezzala dovesse mantenere questo stato di forma allora sarà difficile trattenerlo, a meno di cambi di rotta in squadra.