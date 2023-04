Sondaggio / Chi è stato il migliore in campo granata in Lazio-Torino? I lettori hanno espresso il loro parere

Il Torino torna alla vittoria in Serie A con una grande prestazione sul campo della Lazio, espugnando lo Stadio Olimpico per 1-0. A decidere la gara è stato il gol di Ilic, che verso la fine del primo tempo ha lasciato partire un gran tiro dalla distanza. Complice l’insicurezza di Provedel, che non è riuscito a deviare il pallone dopo un insidioso rimbalzo. Nella seconda frazione di gioco, poi, i granata hanno difeso con grande diligenza il risultato e hanno mostrato una buona solidità difensiva. Noi di Toro.it, al termine della gara, abbiamo chiesto ai lettori di eleggere il migliore in campo.

Schuurs-Radonjic, a spuntarla è il difensore

Per i lettori il migliore in campo è stato Perr Schuurs, che ha battuto la concorrenza di Nemanja Radonjic. Il 34% dei lettori, infatti, ha votato per il difensore olandese. Al secondo posto, appunto, il serbo con il 23%. Seguono Ilic e Vlasic con il 16%, mentre Buongiorno si piazza all’ultimo posto con l’11%. Partita praticamente perfetta per l’ex Ajax, che ha gestito bene gli attacchi di Felipe Anderson e di Immobile nel secondo tempo ed è stato protagonista di giocate che hanno salvato il risultato. Al termine della gara ha parlato Ivan Juric, che ha espresso un proprio parere sul classe 99′: “Capisce molto di calcio. Ultimamente è migliorato molto perché accetta il contatto fisico, prima non lo faceva”.