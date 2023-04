Abbondanza sulle fasce di Ivan Juric in vista della gara contro i nerazzurri: quali terzini mandereste in campo?

Poche ore al fischio d’inizio di Torino-Atalanta, gara valida per la 32ª giornata di Serie A in programma sabato alle ore 20:45. Quella contro i nerazzurri sarà una sfida fondamentale in ottica Europa: in caso di vittoria, infatti, i granata ridurrebbero a 7 punti il distacco dal settimo posto, che potrebbe garantire l’accesso alle coppe in attesa di conoscere il destino della Juventus. Rimarrebbero dunque accese le speranze di un’eventuale qualificazione in Conference League, con 6 gare al termine del campionato di Serie A e 18 punti a disposizione per la classifica. Ivan Juric, ad eccezione di Ola Aina, avrà tutti i terzini a disposizione e potrà scegliere tra varie coppie di esterni quale sarà quella titolare contro gli uomini di Gasperini. Noi della redazione di Toro.it vi chiediamo su chi puntereste dal primo minuto sulle fasce.

Quale coppia di terzini contro l'Atalanta? Singo-Lazaro

Singo-Vojvoda

Singo-Rodriguez

Lazaro-Vojvoda

Lazaro-Rodriguez Guarda i risultati