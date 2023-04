Sondaggio / Tutti i terzini a disposizione, tranne Aina contro l’Atalanta: ecco quali combinazioni hanno promosso i nostri lettori

Si avvicina l’ora dell’allievo contro il maestro per Ivan Juric e i suoi, che affronteranno tra le mura amiche l’Atalanta di Gasperini. Sfida che vede a confronto tipi di gioco speculari e che rievoca diversi ricordi per i due tecnici, ancora in dubbio su qualche scelta. In particolare, sul fronte granata, le fasce tornano a brulicare di nomi. Ad esclusione di Ola Aina, sono infatti tutti a disposizione per il grande match. Abbiamo infatti chiesto ai nostri lettori di dirci che coppia di terzini vorrebbero in campo contro la Dea.

Toro, Lazaro e Rodriguez hanno conquistato contro la Roma

Nessun plebiscito in vista ma è comunque possibile eleggere i vincitori: si tratta di Lazaro e Rodriguez, che hanno raccolto il 39% dei consensi. Riadattare lo svizzero da terzo di difesa a esterno ha convinto la piazza, che vorrebbe titolare la coppia vista in uno spezzone di gara contro la Roma. Subito dopo ci sono ancora l’ex Inter con Singo con il 26% dei voti, seguiti da quest’ultimo assieme a Rodriguez (24%). Scendono poi drasticamente i sì per le ultime due combinazioni: 6% per Lazaro-Vojvoda e 4% per Singo-Vojvoda.