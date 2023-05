Sondaggio / Diteci chi è il giocatore che, secondo voi, è stato il migliore in campo nella partita di ieri del Torino contro il Verona

Grazie a un bel gol di Nikola Vlasic nel primo tempo il Torino ha conquistato una preziosa vittoria sul campo del Verona: tre punti fondamentali per la corsa all’ottavo posto, che è diventato l’obiettivo della squadra granata in questo finale di stagione. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo di dirci chi, secondo voi, è stato il migliore in campo ieri al Bentegodi: votando nell’apposito box potrete scegliere tra Alessandro Buongiorno, Wilfried Singo, Mergim Vojvoda, Samuele Ricci e Nikola Vlasic.

Chi è stato il migliore in campo contro il Verona? Buongiorno

Singo

Vojvoda

Ricci

Vlasic Guarda i risultati