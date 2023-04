Il tecnico del Toro vuole fare meglio e ha lanciato un messaggio al presidente e al dt dopo la vittoria contro la Lazio

“Fare meglio”, questo l’imperativo che sta guidando Ivan Juric nell’ultimo periodo. Dopo un periodo di magra, nonostante le prestazioni (a detta sua) positive, il suo Toro è finalmente tornato alla vittoria. Nessuno snaturamento in vista, almeno sul modus operandi e il tipo di gioco proposti, che hanno delineato il suo calcio nel corso del tempo. Lo stesso che secondo Sousa, ha guidato Cairo nella costruzione di una squadra fatta su misura per lui. Secondo il tecnico granata però, è stato solo parzialmente vero. Anche la scorsa estate infatti, dopo la prima stagione, la sua squadra sarebbe stata smantellata, come già accaduto a Verona.

Juric, ripartire ma non da zero

“Noi abbiamo perso 7 titolari più altri 6 o 7 che entravano. Quest’anno potevamo fare meglio io e Davide come costruzione della squadra, come sintonia. Con quello che avevamo a disposizione potevamo fare meglio tutti e due” quelsta la replica al tecnico della Salernitana, che contiene un messaggio già proposto e riproposto diverse volte nel corso del tempo, per finire proprio contro la Lazio.“Questo è il quarto anno che la storia si ripete: ti smontano la squadra e poi riparti da zero, ma c’è il desiderio di fare qualcosa in più in classifica“: un chiaro messaggio nel post-partita da parte di Juric per Cairo e Vagnati, equalmente responsabili dell’andamento della squadra. Per migliorare, tutti dovranno evitare gli errori del passato, a partire da quelli sul fronte mercato.