Durante Lazio-Torino Singo e Karamoh sono stati vittime di cori razzisti da parte della Curva Nord biancoceleste

Un altro brutto episodio ha macchiato il weekend di Serie A durante Lazio-Torino, gara valida per la 31ª giornata: la Curva Nord biancoceleste, infatti, ha bersagliato Singo e Karamoh con ululati razzisti. Il settore rischia dunque un nuovo provvedimento, dopo i fatti intercorsi durante il derby contro la Roma. In quell’occasione, infatti, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea aveva chiuso la curva per un turno, con la pena sospesa per un anno. Decisiva ai fini della condizionale era stata la collaborazione della società nell’identificare i colpevoli. Dopo gli spiacevoli episodi contro i giocatori granata, molto dipenderà dalla relazione degli ispettori della FIGC, che se dovessero aver riportato nel referto gli ululati, porterebbero di fatto alla chiusura del settore.