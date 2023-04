Il Torino, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che l’allenamento di martedì 25 aprile si svolgerà a porte aperte al Filadelfia

A poche ore dalla vittoria contro la Lazio, il Torino ha diramato un comunicato ufficiale sul proprio sito, invitando i tifosi all’allenamento di domani, martedì 25 aprile: “Il Torino Football Club comunica che l’allenamento di domani si svolgerà a porte aperte. Passa il 25 Aprile con il Toro! In questo giorno di festa il Filadelfia ospiterà grandi e piccini, orgogliosamente accomunati dalla stessa passione sportiva e dall’amore per il Toro. Per tutti la possibilità di accogliere il mister Juric e la squadra, reduci dalla splendida vittoria di Roma contro la Lazio, in un clima di contagioso entusiasmo. E poi di assistere alla sessione tecnica che vedrà i nostri calciatori già proiettati verso la prossima sfida di campionato, sabato 29 aprile, contro l’Atalanta. I tifosi potranno accedere dall’ingresso di Via Filadelfia, a partire dalle ore 11.30, per poi prendere posto su tutte le gradinate. Appuntamento dunque a domani: Sempre Forza Toro!”.