Dopo le polemiche sugli episodi arbitrali di Lazio-Torino, il designatore Rocchi ha fermato Davide Ghersini

La gara tra Lazio e Torino, vinta dai granata per 1-0, ha lasciato strascichi nell’ambiente biancoceleste, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’arbitro Ghersini. Al fischietto di Genova è stata fortemente criticata la gestione tecnico-disciplinare della gara, in particolar modo da Maurizio Sarri: “L’arbitraggio è stato discutibile, solitamente in queste condizioni si finisce la partita in 9 o in 10. Se dovessi dire cosa non mi è piaciuto non si potrebbe fare una puntata ma una serie tv completa. Per non parlare del fallo laterale battuto un metro dentro al campo sull’azione che ha portato al gol. Spero che Ghersini venga fermato, altrimenti sarebbe preoccupante”. Alle dichiarazioni di Sarri sono seguite quelle del presidente Claudio Lotito: “Non vogliono mandarci in Champions League”.

Lazio-Torino fatale per Ghersini

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, ha dunque deciso di fermare Davide Ghersini. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo stop potrebbe protrarsi fino al termine della stagione.