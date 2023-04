Nemanja Radonjic anche contro la Lazio di Sarri ha dimostrato quanto vale: il serbo comincia ad avere continuità

Quello sceso in campo contro la Lazio è stato un Toro solido, compatto e determinato nel portare a casa la vittoria. Ivan Juric ha battuto Maurizio Sarri e ha espugnato l’Olimpico di Roma. Tra le fila dei granata, c’è un giocatore che sta avendo continuità e adora saltare l’uomo: Nemanja Radonjic. Dopo la sostituzione avvenuta nel derby contro la Juventus, dopo soli 15 minuti di gioco a gara in corso, le cose sono cambiate completamente. L’abbraccio di fine partita con il suo mister la dice lunga: il ragazzo sembra aver messo la testa a posto. Si è lasciato alle spalle la brutta serata, ha continuato a lavorare e adesso sono 6 partite che parte dall’inizio e dà spettacolo. Contro la Lazio è uscito al 69′ e ha lasciato il posto a Karamoh, protagonista insieme a Singo di uno spiacevole episodio razzista. Un’altra bella partita del numero 49 serbo, che anche sfiorato il gol in due occasioni.

Le parole di Juric e la trasformazione

Ivan Juric ha parlato così del suo trequartista: “Radonjic sta facendo un percorso umano fantastico, da ragazzo particolare e inaffidabile sta diventando serio, si vede anche sul campo. Nonostante le difficoltà passate adesso abbiamo un bel rapporto, ce lo godiamo”. Dopo la partita dell’Allianz Stadium, il tecnico aveva detto che non era riuscito a farlo diventare un giocatore di calcio. Adesso però la missione è compiuta, su di lui è stato fatto un grande lavoro. In campionato per lui 2 gol e 2 assist in 28 partite. Se continua così, il tanto atteso gol arriverà presto.