Le parole di Ivan Juric al termine della vittoria del suo Torino in trasferta contro la Lazio di Maurizio Sarri

Ecco le parole di Ivan Juric in conferenza stampa al termine della vittoria del Toro. Sulla partita: “Sono molto soddisfatto, grande partita, potevamo anche chiuderla prima. La Lazio è una grande squadra, abbiamo meritato di vincere. La vittoria è strameritata”.

Su Radonjic

“Radonjic sta facendo un percorso umano fantastico, da ragazzo particolare e inaffidabile sta diventando serio, si vede anche sul campo, nonostante le difficoltà passate adesso abbiamo un bel rapporto, ce lo godiamo”.

Su Ilic

“Tutta la squadra ha fatto una grande partita, ma ci mancava uno come Ilic a centrocampo: ha un grande potenziale. Senza un mancino, mettevamo in difficoltà Ricci e Linetty. Piano piano si sta inserendo e va bene così. La squadra oggi è stata matura, ha dominato, sono stra soddisfatto”.

Sulla classifica

“Non è difficile preparare la partita con questi ragazzi, nonostante la classifica. Come successo a Verona, vogliamo crescere nel gioco il secondo anno, ma anche sui passaggi e sulla tecnica. Durante gli allenamenti i giocatori si divertono. Questo è il quarto anno che la storia si ripete: ti smontano la squadra e poi riparti da zero, ma c’è il desiderio di fare qualcosa in più in classifica”.

Sui tifosi

“I miei ragazzi meritano solo applausi, ma grandi applausi. Non mi spiego cosa è accaduto contro la Salernitana. Gran parte di loro sta facendo il migliore campionato della loro vita, stanno dando tutto e giocando bene crescono. Oggi è stato bello ricevere i tifosi”.

Su Sanabria e il siparietto con Pazzini

Rispondendo a Pazzini: “Sono convinto che nel mio staff ho bisogno di uno come te. Eri un artista nel tirare in porta e nell’area di rigore, peccato che ti ho trovato a fine carriera. Eri di un livello alto e nel mio staff potresti essere utile per alzare il livello dei nostri attacanti. Sanabria per me è fantastico, oggi è macato solo il gol, ha fatto un partita di sostanza e ci ha fatto giocare bene. Sono 3/4 mesi che sta facendo ottime cose, se avesimo trovato questo equilibrio sin dall’inzio, avrebbe fatto molti più gol”.

Ancora sulla prestazione e sulla classifica

Ai microfoni di Torino Channel ha aggiunto: “Da sempre vedo che i ragazzi si allenano in modo fantastico, per questo penso che stiano crescendo sia individualmente che come squadra. Oggi hanno fatto una grande partita ma l’avevano fatta anche contro la Salernitana”.

“Abbiamo perso un po’ di punti durane la stagione. La classifica vogliamo migliorarla però penso sia giusta, rispecchia i valori della squadra. Contro l’Atalanta sarà una partita tatticamente molto diversa, vogliamo prepararci bene però siamo fiduciosi”.