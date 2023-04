Al termine di Lazio-Torino, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha così commentato la sconfitta subita contro i granata

Dopo la sconfitta subita dalla sua Lazio contro il Torino, il tecnico bianconceleste Maurizio Sarri ha così commentato la partita: “L’arbitraggio è stato discutibile, bisogna fare un plauso ai ragazzi che sono riusciti a non andare fuori di testa. Questa è una partita che con questo arbitraggio si poteva finire anche in 9 o 10. Ci siamo sentiti danneggiati. Questa era una partita difficile e lo sapevamo, per noi è sempre stato difficile affrontare il Toro. La partita me l’aspettavo così, avevo grandi speranze nel secondo tempo e infatti loro hanno avuto più difficoltà. A livello caratteriale abbiamo fatto bene”.

Sarri: “Bisogna fare una serie TV per dire quello che ci ha fatto innervosire”

Ancora sui presunti torti arbitrali subiti: “Se devo dire tutto quello che ci ha fatto innervosire non basta una puntata, bisogna fare una serie TV. Ci hanno fatto innervosire i falli, le ammonizioni, loro hanno fatto un cambio (quello di Singo) perché c’era un giocatore da espellere, se ne sono accorti dalla panchina e non se ne è accorto l’arbitro. Poi il rigore su Hysaj, il gol loro nato da una rimessa laterale battuta un metro avanti. Questo è un arbitro da fermare, se non lo fermano c’è da preoccuparsi”.