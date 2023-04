Le parole di Nikola Vlasic al termine della vittoria del Torino in trasferta per 0-1 contro la Lazio di Sarri

Nikola Vlasic ha commentato a Torino Channel la vittoria contro la Lazio: “Vittoria importante contro la Lazio, che per me è una bellissima squadra. Sono tre punti fondamentali per il nostro morale. Nel primo tempo abbiamo giocato bene con la palla, nel secondo abbiamo difeso altrettanto bene. Sono felice per me e per tutta la squadra, la mia forma sta crescendo. Contro l’Atalanta sarà difficile”.