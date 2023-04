Sondaggio / Buona prestazione da parte dell’intero gruppo ma: chi è stato il migliore in campo contro la Lazio?

A più di un mese di distanza dall’ultima volta, il Toro è finalmente tornato a vincere e questa volta sulla lista delle vittime mietute, ci è entrata la Lazio. Partita lineare, con poche sbavature e le poche occasioni per i biancocelesti lo dimostrano. “Tutta la squadra ha fatto una grande partita“, questo il commento di Ivan Juric al termine della sfida, che si è detto soddisfatto di quanto visto in campo. In particolare, hanno spiccato Schuurs, Buongiorno, Ilic, Vlasic e Radonijc. Come in tutte le cose, c’è chi ha brillato di più e chi meno. La domanda che quindi Toro.it fa ai suoi lettori e alle sue lettrici è la seguente: chi è stato il migliore in campo contro la Lazio?. Di seguito il box per esprimere la vostra opinione.

Chi è stato il migliore del Toro contro la la Lazio? Schuurs

Buongiorno

Ilic

Vlasic

Radonjic