Sondaggio / Con tutti a disposizione, ecco le combinazioni che i nostri lettori hanno promosso in vista della Lazio

È di nuovo tempo di calcio per il Torino di Juric, che si prepara ad affrontare la Lazio. Trequarti sovraffollata per il tecnico, che avrà a disposizione tutti i trequartisti in rosa. Persiste quindi qualche dubbio per lui, che dovrà schierarne solamente due. Tra i profili nominati in conferenza, Vlasic, da utilizzare anche come centrocmapista, Radonjic e Miranchuk, alla miglior stagione in carriera secondo il croato. C’è però anche un altro giocatore che tanto piace al popolo granata: Yann Karamoh. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori, quale coppia schiererebbero contro i biancocelesti.

Toro, sulla trequarti conquistano Radonjic e Karamoh

Prima in solitaria quella formata da Karamoh e Radonjic. Entrambi dal rendimento particolarmente alto nell’ultimo periodo, hanno conquistato il 39% dei consensi. Al secondo posto, resta in voga il serbo, che viene però affiancato questa volta da Miranchuk, in quello che è un duo brevettato (26% dei voti). Il 17% preferisce invece ancora l’ex Marsiglia con Vlasic, come ad inizio anno. Si comincia poi a scendere per le altre combinazioni: la coppia Miranchuk-Karamoh ottiene solo il 7% dei consensi, il russo assieme a Vlasic il 6 e, infine, l’ex West Ham con l’ex Parma, il 5.