Sondaggio / Ivan Juric ha a disposizione tutti i trequartisti: quale coppia scegliereste sulla trequarti contro la Lazio?

Sabato 22 aprile alle ore 18:00 il Torino affronterà in trasferta la Lazio, nella gara valida per la 31^ giornata di campionato: appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma per Lazio-Torino. Ivan Juric ha a disposizione tutti i trequartisti: Radonjic, Miranchuk, Vlasic, Karamoh. La domanda che Toro.it fa ai suoi lettori e alle sue lettrici è la seguente: quale coppia scegliereste sulla trequarti contro la Lazio?. Di seguito il box per esprimere la vostra opinione.

Quale coppia di trequartisti contro la Lazio? Miranchuk-Vlasic

Miranchuk-Radonjic

Miranchuk-Karamoh

Vlasic-Radonjic

Vlasic-Karamoh

Karamoh-Radonjic Guarda i risultati