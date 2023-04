Sondaggio / Contestazione da parte della curva durante l’ultimo turno di campionato: i lettori hanno espresso il loro parere

Altro giro, altro stop per il Torino. I granata, nell’ultimo turno, hanno trovato un pareggio contro la Salernitana, prolungando così la striscia di partite senza vittoria. I ragazzi di Juric non vincono addirittura dalla trasferta di Lecce, datata 12 marzo, quando è arrivato uno 0-2. Più di un mese senza vittorie, gioco non dei migliori, Europa più che lontana e numeri che iniziano a stancare i tifosi. Ecco perché, al termine della sfida contro la Salernitana, dalla Maratona sono iniziati a piovere diversi fischi sia nei confronti dei giocatori che dell’intera società. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori se fosse giusta la contestazione.

Lettori dalla stessa parte

Sorprende il risultato del sondaggio. La stragrande maggioranza del tifo granata (69%) si è infatti schierata dalla parte dei tifosi. Tra le opinioni più frequenti quella che vede i tifosi come spettatori paganti, i quali possono dunque contestare uno spettacolo non all’altezza del biglietto. Dall’altro canto, invece, il 31% dei tifosi si è posta dalle parti della squadra, ritenuta incolpevole dinanzi a questa situazione.