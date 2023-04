Al termine della gara contro la Salernitana i granata sono stati ampiamente contestati dai tifosi: siete d’accordo?

Il Toro è in piena crisi di risultati: nelle ultime 4 gare sono arrivati due pareggi e due sconfitte per gli uomini di Juric, che potrebbero aver definitivamente perso il treno per un’eventuale qualificazione in Europa. Ciò ha portato a un malumore generale che i tifosi hanno manifestato anche al termine dell’ultima gara, contro la Salernitana: al triplice fischio la Curva Maratona ha contestato pesantemente i giocatori in campo. Siete d’accordo con la contestazione? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggi.

Caso Radonjic: gli dareste subito un'altra possibilità dopo quanto accaduto nel derby? Sì (56%)

No (44%) Loading ... Loading ...