Radonjic, Karamoh, Vlasic, Miranchuk: la squadra granata sulla trequarti finalmente ha l’imbarazzo della scelta

Con la vittoria contro la Roma per 3-1 in casa, l’Atalanta occupa ancora il 7^ posto in campionato, a +10 punti dal Torino. Le speranze di andare in Europa per i granata sono sempre meno, a 7 giornate dal termine, ma crederci è doveroso. Sabato 29 aprile, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena proprio Torino-Atalanta. Finalmente sulla trequarti Ivan Juric può scegliere tra tutti i quattro trequartisti: Nemanja Radonjic, Yann Karamoh, Nikola Vlasic e Aleksei Miranchuk. Senza infortuni, c’è l’imbarazzo della scelta, in una zona del campo fondamentale per il gioco del tecnico croato. Spesso Vlasic e Miranchuk hanno giocato insieme, ma poi il mister si è accorto che era meglio avere un velocista affianco a uno dei due.

Karamoh scalpita, Vlasic è rinato

Sulla sinistra, al momento, non ci si può privare di Radonjic. Il serbo con il numero 49 sulle spalle sta giocando bene ed è sempre pericoloso con la palla tra i piedi. Allo stesso tempo però, Karamoh scalpita ed è tornato in forma dopo l’infortunio. L’idea di Juric è quella di far giocare 60 minuti uno e 30 minuti l’altro. Sulla sinistra invece, Valsic contro la Lazio è rinato. Dopo essere stato rilanciato a centrocampo, è tornato nella sua posizione e ha fornito una grande prova, con tanto di assist per Ilic. Attenzione però a Miranchuk, il russo è il più incisivo tra i granata: il suo mancino può risultare decisivo da un momento all’altro della partita. Tra lui e il croato si tratta di un vero e proprio 50 e 50.